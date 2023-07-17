Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Muğla
Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.