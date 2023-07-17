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Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Durmuş Genç, Sebiha Arslan  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Datça'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla

Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

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