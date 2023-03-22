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"On bir ayın sultanı" ramazan yarın başlıyor

Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak.

Fırat Taşdemir  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
"On bir ayın sultanı" ramazan yarın başlıyor

Ankara

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 70 lira olarak kararlaştırdı.

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