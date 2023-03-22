Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris ve Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.30/15.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Partinin Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının imzalarının bulunduğu Millet İttifakı'nın ittifak protokolü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, depremzedeleri ve esnafı ziyaret edecek.
(Diyarbakır/11.00/12.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in temasları sürecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki son maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Telekom Baskets takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 17. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Litvanya'nın Lietkabelis takımıyla, B Grubu'nda Türk Telekom, İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Panevezys/20.00/Londra/22.30)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.
(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasından ertelenen Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi maçı yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final rövanşında Türk Hava Yolları, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Spor Toto-TÜRŞAD, Halkbank-Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Cizre Belediyespor ve Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/15.00/18.00/Bursa/Tokat/17.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
(Kastamonu/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.