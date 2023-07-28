Narkotik köpeği "Çine" minibüsteki 17,5 kilogram skunkun yerini tespit etti
Kırşehir'de dedektör köpeği "Çine"nin de kullanıldığı operasyonda, lüks minibüste deterjanla kokusu önlenmeye çalışılan 17 kilo 428 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den Ankara’ya giden ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığını değerlendirdikleri iki lüks minibüsü Ortaköy kavşağında durdurdu.
Minibüslerden birinin koltuklarından yoğun deterjan kokusu geldiğini belirleyen ekip, narkotik dedektör köpeği "Çine" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği koltuğun döşemesi altına gizlenmiş 17 kilo 428 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan Y.Y, E.S, N.K. ve M.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.