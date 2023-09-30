Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,672.70
BTC/USDT
26,950.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
logo
Gündem

"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde yapılan "Narkogüç" operasyonlarında 90 "zehir taciri"nin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

Ankara
30.09.2023


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas'ta düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 90 "zehir taciri"nin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, "20 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak illerdeki operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 11 kilogram skunk madde ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığının yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam, 49 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 9 zehir taciri yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 3,6 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5,5 kilogram kubar esrar, 0,9 gram reçine esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 31 zehir taciri yakalandı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 258 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 27 kilogram skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 14,5 kiloram skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımına ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Maltepe'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Benzer haberler

"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı

FETÖ'nün çağrısıyla Bank Asya'ya 70 milyon lira para yatırdıkları ortaya çıktı

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili 60 şüpheli yakalandı

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlüklerle ilgili 60 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 11 ilde "Transfer Operasyonu"

Antalya merkezli 11 ilde "Transfer Operasyonu"
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet