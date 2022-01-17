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Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 17.01.2022
Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.

Yakalananların FETÖ şüphelileri eski Zaman gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu tespit edildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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