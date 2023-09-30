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Maltepe'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Metin Tokgöz  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Maltepe'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı.

Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından etkilenen olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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