Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı'na katılacak.
(Şanlıurfa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığınca "Yeniden İstanbul" kampanyası kapsamında düzenlenecek Mardin Dernekler Federasyonu toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, Başbakan Kabine Müdürü İhsan Evadi ile görüşecek.
- Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek Uraloğlu, Irak Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
(Irak) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda dördüncü gün etkinlikleriyle devam edecek.
(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde toplam 10 sporcunun temsil edeceği Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Belçika'da başlayacak.
(Antwerp) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor, Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor ve Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Tuzlaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor-Altay ve Gençlerbirliği-Manisa FK maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasına; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, TOFAŞ-Reeder Samsunspor, Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve İlkem Yapı Tarsusspor-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/14.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
6- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlayacak. A Grubu'nda Kuzeyboru-PTT, B Grubu'nda Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve C Grubu'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçları yapılacak.
(İzmir/15.00/18.00/Bursa/15.00/18.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, Bahçelievler Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak; Kadınlar Süper Lig'de 6. haftaya, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa mücadelesiyle devam edilecek.
(İstanbul/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçlarında; Görele Belediyespor, Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'ya; Yenimahalle Belediyespor, Hollanda ekibi Veneco Velo'ya konuk olacak, Konyaaltı Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Hadzici takımını ağırlayacak.
(Dugo Selo/19.00/Wateringen/20.00/Antalya/15.00) (Fotoğraflı)
9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı Japonya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.
(Motegi/09.00) (Fotoğraflı)
10- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında Portekiz'de piste çıkacak.
(Portimao) (Fotoğraflı)
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