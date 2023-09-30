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Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Cihan Okur, Hülya Turan  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otobüsteki 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazetecilere, acı bir olay yaşadıklarını, kazada ölü ve yaralılar bulunduğunu söyledi.

İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine giden yolcu otobüsünün Merzifon ilçesine 5 kilometre kala yoldan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini belirten Doruk, "6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 35 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si ayakta tedavi edildi, 33 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Aralarında durumu ağır olanlar var." dedi.

Olay yerinde fren izi bulunmadığınI işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı.

Öte yandan kazayla ilgili Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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