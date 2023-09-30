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Sağlık Bakanı Koca: Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hasta yakınlarınca bir doktorun darbedilmesine tepki gösterdi.

Ömer Olcay  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Sağlık Bakanı Koca: Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkezde yaşanan şiddet olayında "bir hekim arkadaşının" yaralandığını anımsattı.

Acil serviste bir hastaya müdahale edilirken olayın gerçekleştiğini aktaran Koca, hadisenin hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp şiddete dönüştüğünü belirtti.

"Savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz"

Koca, paylaşımında, "Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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