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Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 şüpheli gözaltına alındı

Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.


Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.

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