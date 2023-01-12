Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.
Kütahya
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan 2 bin 312 rakımlı Murat Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Ekipler, dağdaki kayak ve termal merkeze ulaşımın sağlanması için yol açma çalışmalarına devam ediyor.
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