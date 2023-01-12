Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,883.87
ETH/USDT
1,400.20
BTC/USDT
18,145.00
BIST 100
4,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Ergün Caran   | 12.01.2023
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan 2 bin 312 rakımlı Murat Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Merkezdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Ekipler, dağdaki kayak ve termal merkeze ulaşımın sağlanması için yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Yaşamına tanık olanlar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın mücadelesini anlattı
Doğa temalı üst geçitle Ormanya'ya ulaşım kolaylığı sağlanacak
İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Türk şirketi Cezayir’de çölde tarım yapmaya başladı

Benzer haberler

Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet