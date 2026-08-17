Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul'da 1 milyonuncu konutun dönüşümüne ulaşılırken bu kapsamda Arnavutköy'de ise 354 bağımsız bölümden oluşan projenin temelleri atıldı.

İstanbul'daki kentsel dönüşümde yeni temeller Arnavutköy'de atıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul'da 1 milyonuncu konutun dönüşümüne ulaşılırken bu kapsamda Arnavutköy'de ise 354 bağımsız bölümden oluşan projenin temelleri atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27. yılında Arnavutköy, İstanbul'un kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir adıma ev sahipliği yaptı.

Düzenlenen törende, ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyonuncu konutun dönüşümüne ulaşılması sürecinde Arnavutköy'de atılan yeni temeller, depreme karşı güvenli ve dirençli şehirleşme hedefinin ilçedeki önemli adımlarından biri oldu.

Temel atma törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Malik Ejder Batur ile hak sahipleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Gören, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde büyük bir dönüşüm seferberliği yürütüldüğünü belirten Gören, "Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 394 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci yürütülüyor. İstanbul'da 1 milyonuncu konut yenileniyor. Türkiye genelinde ise 2,5 milyon yenilemeden bahsediyoruz. Bu rakamlar, yürütülen çalışmanın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Tek bir saniyemizin bile olmadığının farkındayız"

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında kentsel dönüşümün önemli olduğunu belirtti.

Candaroğlu, 17 Ağustos'un kendilerine acı bir gerçeği hatırlattığını kaydederek, "Depremle yaşamak zorundayız ancak insan hayatını tehdit eden depremin kendisi değil, dayanıksız ve tedbir alınmamış yapılardır. Deprem gerçeği kapımızdayken kaybedecek tek bir saniyemizin bile olmadığının farkındayız. Meselemiz insanımızın can güvenliğini korumak, güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturmak ve ilçemizi deprem risklerine karşı daha dirençli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

İlçede dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Candaroğlu, "Yaklaşık 15 gün önce İmrahor’daki konutlarımızın temelini attık. Bugün de ARKENT eliyle yeni bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin iştiraki ARKENT'le 1,5 yıl içerisinde 2 bin bağımsız bölümün iş ve işlemlerini yürütüyoruz. İlçemizin dört bir yanında yeni projeleri hayata geçirerek hemşehrilerimizin hem yaşam kalitesini yükseltecek hem de güvenliğini sağlayacağız." diye konuştu.

354 bağımsız bölümden oluşan yeni yaşam alanı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde hayata geçirilen ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi, 57 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 23 bin metrekare peyzaj alanıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracak.

Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak.

Süs havuzları, spor sahaları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oyun alanlarıyla planlanan projede ayrıca spor salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk kreşi ve aile sağlığı merkezi bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla vatandaşların yalnızca barınma değil, sosyal yaşam ihtiyaçlarına da cevap verecek modern ve güvenli bir yerleşim alanı oluşturulacak.