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Yaşam

Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı

Türkiye'nin en az nüfusuna sahip yerleşim yerleri arasında yer alan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kalfalar köyünde tek başına yaşayan 87 yaşındaki İbrahim Elaslan, oyunu yakındaki Örencik köyünde kullandı.

Muharrem Cin  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Kütahya'daki terk edilmiş köyde tek başına yaşayan vatandaş oyunu kullandı Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Elaslan'ın tek başına yaşadığı köyde yeterli seçmen sayısı bulunmaması nedeniyle seçim sandığı kurulmadı. Bu nedenle Elaslan, yakındaki Örencik köyündeki okulda kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.

İbrahim Elaslan, AA muhabirine, yaşadığı Kalfalar köyünde sandık kurulmamasından dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Örencik köyüne geldiğini söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Elaslan, "Örencik'e gelerek oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Kalfalar köyü, 1970 yılında Gediz'de meydana gelen depremin ardından göç vermesi nedeniyle boşalmıştı.

Köy sakinlerinin bir kısmı yakındaki Örencik köyünde yapılan deprem evlerine yerleşti, kalan kısmı da zamanla başka yerlere göç etti.

Sadece İbrahim Elaslan'ın ikamet ettiği için seçimlerde sandık kurulmayan köy, 2019 yılında Örencik köyüne kaydedildi.

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