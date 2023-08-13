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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Durmuş Genç  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla

Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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