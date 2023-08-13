TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti." ifadelerine yer verildi.
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TCG FATİH; Karadeniz Uyumu Harekâtı görevi kapsamında, Batı Karadeniz’de sondaj faaliyetlerine devam eden KANUNİ, YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerimize refakat etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zFQKN5djp6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2023