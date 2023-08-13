Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.10
BTC/USDT
29,379.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
logo
Gündem

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

Benzer haberler

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Görece şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu
Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet