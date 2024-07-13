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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Muğla'da yıldırımlar 20 yerde yangına neden oldu

Muğla'da, yıldırımın isabet ettiği 20 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Durmuş Genç  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Muğla'da yıldırımlar 20 yerde yangına neden oldu

Muğla

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-13 Temmuz'da Muğla ve ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı.

Yıldırım isabet eden 20 bölgede orman yangınının meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Muğla ve ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü." bilgisi verildi.

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