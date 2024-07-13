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Erzurum, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yusuf Soykan Bal  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Erzurum, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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