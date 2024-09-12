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MSB: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

Utku Şimşek  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
MSB: ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı,  ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Şiddetle kınıyoruz. KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir." açıklamasında bulundu.

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