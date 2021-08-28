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MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ferdi Türkten   | 28.08.2021
MİT ve TSK operasyonuyla 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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