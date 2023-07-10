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Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günerigök'ün cenazesi Bingöl'de toprağa verildi.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Bingöl'e getirilen Günerigök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından Bingöl Havalimanı’nda karşılandı.

Günerigök'ün cenazesi buradan Ilıcalar beldesine götürüldü.

Ilıcalar beldesi Bedesten Çarşısı Meydanı'nda helallik alındı ve dua edildi.

İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından Kamışlı Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Günerigök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günerigök ile Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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