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Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Utku Şimşek  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

30.08.2024

Milli Savunma Bakanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı ilhamla devletimizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği ile dünya barışına katkı için var gücüyle çalışmaya, 7 iklim 3 kıtada mazlumların ve mağdurların sevinci olmaya devam ediyor. Kahramanca ve fedakarca görev yapan her bir Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, tüm şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

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