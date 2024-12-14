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Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

İsa Toprak  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

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