Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/SSB9j8Il3Z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2024