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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

Sarp Özer  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Ankara

Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.

NATO Karargahı'nda yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

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