Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın tanıkları, Ratko Mladic'in cezaevinde, müebbet hapis cezası almış bir savaş suçlusu olarak öldüğünü ve yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Srebrenitsa soykırımı tanıkları: Savaş suçlusu Mladic'in ölmesi yaşananları unutturmadı Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın tanıkları, Ratko Mladic'in cezaevinde, müebbet hapis cezası almış bir savaş suçlusu olarak öldüğünü ve yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mladic öldü ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Toplu mezarlar silinmiyor. Öldürülenler geri gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Mladic'in ölümünün, kendisini "tarihi bir kişilik" haline getirmeyeceğine vurgu yapan Suljagic, "Cezaevinde, soykırım ve diğer en ağır suçlardan hüküm giymiş birisi olarak öldü. Gerçeğin, sorumluluğun ve anmanın ölmesine izin vermeyelim." sözlerini kullandı.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkan Yardımcısı Kada Hotic ise hasta olduğu için serbest bırakılması talep edilen Mladic'in bu isteğinin kabul edilmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Müebbet hapse mahkum edilmişti. Cezaevinde, bu cezayla ölmesi tarihe geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hotic, Mladic olmasaydı bugün sevdiklerinin kemiklerini aramak zorunda kalmayacağını söyleyerek, "Bugün toplu mezarlarda sevdiklerimizin kemiklerini aramamız onun emirleri yüzünden oldu. Ölümü hem kendi ailesine hem de onun yaptıklarını alkışlayanlara bir uyarı olsun." diye konuştu.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic de son dönemde Mladic'in sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması için baskı uygulandığını hatırlatarak, "Hayatının sonuna kadar cezaevinde kalmış oldu. Bu da adaletin zaferidir." dedi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmüştü.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.