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Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Buğrahan Ayhan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştüğü, görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Güler ve Austin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

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