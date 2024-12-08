Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,938.40
BTC/USDT
98,816.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı
Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

Benzer haberler

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında akşam seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde fırtına uyarısı
Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması

Meteorolojiden "azot dioksit gazı" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet