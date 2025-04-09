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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.

Yusuf Soykan Bal  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai dona karşı tedbirli olması gerekiyor.

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