Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,427.50
BTC/USDT
20,024.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Meteorolojiden Ege'de fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın geceden itibaren kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, salı öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinde çalışma gruplarının görev alanları belirlendi
İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
Soylu'dan depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama
YSK Başkanı Yener: Seçime 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir

Benzer haberler

İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu

İstanbul'da sağanak ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojiden Ege'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet