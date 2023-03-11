Meteorolojiden Ege'de fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege'de de rüzgarın yarın geceden itibaren kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, salı öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.