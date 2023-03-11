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Gündem, Asrın felaketi

Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede çocukları eğlendiriyor

İstanbul'dan oyun konsolunu alıp Kahramanmaraş'a gelen Elçin Enver, kurduğu oyun çadırında depremzede çocuklarla vakit geçiriyor.

Alper Korkmaz  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede çocukları eğlendiriyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Kahramanmaraş

İstanbul'da yaşayan Enver, evindeki oyun konsolunun yanı sıra televizyon, koltuk, halı ve ısıtıcı alarak depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi.

Avşar Çadır Kent'te, getirdiği malzemelerle donattığı bir çadırı adeta oyun salonuna dönüştüren Enver, burada depremzede çocukları eğlendiriyor. Ev ortamını andıran çadıra gelen çocuklar, sırayla oyun oynuyor.

Elçin Enver, AA muhabirine, evde konsoluyla oyun oynarken depremzedeler aklına geldiğinde rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki çocukların da konsolla oyun oynaması için harekete geçtiğini anlatan Evren, "Oynarken rahatsızlık duymaya başladım. Dedim ki 'Onlar da kullansın.' Çocuklar çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Çocukların sırayla oyun oynadığını belirten Enver, "Çocuklar çok güzel eğleniyor. Burayı arkadaşlara hibe edip gideceğiz. 2 gündür buradayım, saat 09.00'dan akşama kadar çadırımız faaliyette. Çocuklar da memnun." dedi.

Çadırda oynayan çocuklar da çok eğlendiklerini dile getirdi.

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