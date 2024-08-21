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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yangına ekipler, 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle müdahale etti.

Karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Sarp arazi yapısına sahip bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
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