Dolar
18.24
Euro
18.23
Altın
1,720.11
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
19,224.00
BIST 100
3,464.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, açıklamalarda bulunuyor Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü
logo
Gündem

Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

İbrahim Erikan   | 08.09.2022
Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Mersin

Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti
Turizmde kış sezonunda beklenen hareketlilik istihdama da katkı sunacak
Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı komandolar kurtardı

Benzer haberler

Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinden orman yangını bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli

Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı komandolar kurtardı

Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet