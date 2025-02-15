Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.
Mersin
Karadirlik Mahallesi'nde, Ü.S'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmedeki 6 bin 800 civciv telef oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.