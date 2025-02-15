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Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 6 bin 800 civciv telef oldu.

Ahmet Can Erdogan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin

Karadirlik Mahallesi'nde, Ü.S'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, işletmedeki 6 bin 800 civciv telef oldu.

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