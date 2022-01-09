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Dünya

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamp alanında yangın çıktı.

Kemal Karadağ, Merve Yıldızalp   | 09.01.2022
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın çıktı

Cox's Bazar

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ediliyor.

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