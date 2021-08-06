Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü
Antalya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Dünyanın birçok yerinde uzun süredir devam eden yangınlar var. Tüm ülkelere geçmiş olsun diyoruz." ifadesini kullandı.
Antalya'daki yangınların İbradı ilçesi hariç söndürüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Antalya'da Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi." dedi.
Bakan Kurum: Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız
Bakan Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "Yangından doğrudan etkilenen 821 vatandaşımızın 808'i tedavileri yapılarak taburcu edildi." bilgisini verdi.
"Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda." diyen Bakan Kurum, "7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır." şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı." ifadesini kullandı
Kurum, "Bir yıl içinde tüm alanımızı ağaçlandıracağız. Ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışmalarımız devam edecektir." dedi.
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