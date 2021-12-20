Mersin'de karda mahsur kalan 5 kişi ile keçi sürüsü kurtarıldı
Mersin’in Erdemli ilçesinde araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi, yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı. Anamur ilçesinde de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü yaklaşık 4,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Mersin
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesinden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi, Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.
Mahsur kalan 4 kişinin aracı, ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı.
Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.
Çoban ve sürüsü kurtarıldı
Anamur ilçesinde Mümin Kuyusu Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çoban Nebi Bal, bölgede etkili olan kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı.
Bal'ın durumu telefonla yetkililere bildirmesinin ardından Anamur Belediyesine bağlı ekipler, kar yüzünden kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, mahsur kalan çobana ve sürüsüne ulaştı.
Çoban ve yaklaşık 150 keçi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde ilçeye ulaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.