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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına dair düzenlemenin kapsamı genişletildi

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına dair düzenleme, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadar kısmını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Seval Ocak Adıyaman, Zehra Aydın Turapoğlu   | 20.12.2021
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına dair düzenlemenin kapsamı genişletildi

TBMM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor.

Teklife ihdas edilen maddeye göre, hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Kabul edilen önergelere göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kaldırılıyor.

Komisyonda teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

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