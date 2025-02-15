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Edirne'de yoğun sis etkili oldu

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Cihan Demirci  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Edirne'de yoğun sis etkili oldu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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