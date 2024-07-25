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Mersin'de sağanak etkili oldu

Mersin'de sağanak etkili oldu.

Mustafa Ünal Uysal, Yakup Sağlam  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Mersin'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

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