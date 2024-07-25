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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haydar Toprakçı  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçmiş dönemde örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 2'si sonradan Türk vatandaşlığına geçen 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Bu karar doğrultusunda polislerce şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyale el konuldu, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yakalanan 31 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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