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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Mehmetçik deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin deprem bölgelerinde, çadırkent kurulumu, yardım malzemelerinin gönderilmesi, sıcak yemek dağıtımı ile keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmaları gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Ömer Olcay   | 08.02.2023
Mehmetçik deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara

MSB, Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Hatay Merkez'deki Sanayi Sitesi yanında çadırkent kurulumunun tamamlandığı ve vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldığı belirtildi.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı personellerinin aileleriyle birlikte depremzedeler için hazırladıkları yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'daki depremzede vatandaşlarımıza yardım malzemesi dağıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Malatya'daki depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyoruz. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli İHA'larımız da deprem bölgesinde keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için aralıksız görev yapıyor."

Çalışmalara ilişkin görüntülere yer verilen açıklamanın sonunda "birlik zamanı" ifadesine de yer verildi.

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