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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Ermeni Cemaati, depremzedeler için 2,5 milyon lira bağışladı

Ermeni Cemaati, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 2,5 milyon lira bağışta bulundu. ​​​​​​​

Semra Orkan   | 08.02.2023
Ermeni Cemaati, depremzedeler için 2,5 milyon lira bağışladı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

İstanbul

Yapılan bağışla ilgili AA'ya bilgi veren Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Surp Pırgiç Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Surp Pırgiç Hastanesi hesabından 2,5 milyon liralık bağışın AFAD'ın hesabına yatırıldığını söyledi.

Şirinoğlu, yaşanan depremin büyük bir afet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şiddeti, etkisi ve yol açtığı tahribat göz önüne alınırsa tarihte eşine az rastlanır bir deprem felaketi bu. Kelimelerin yetersiz kaldığı derin bir acıyla sarsıldık. Göçük altında yaşam mücadelesi veren, enkaz başında yakınlarından iyi bir haber bekleyen tüm kardeşlerimiz için dua ediyorum. Yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz. Ancak biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Bu felaketi metanetle, teenniyle, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda devletimizin yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetlerini destekleyecek, depremden zarar gören kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm."

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