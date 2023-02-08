Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın depremden 65 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 36 yaşındaki Mesude Kaplan, enkazdan 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Gaziantep
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen İslahiye'de ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında yürütülen çalışmada, 36 yaşındaki Mesude Kaplan depremden 65 saat sonra sağ kurtarıldı.
Kaplan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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