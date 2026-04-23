MEB'in internet sitesi 23 Nisan'a özel çocuklar için yenilendi Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) resmi internet sitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çocuklar için yeniden tasarlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'in resmi internet sitesi "meb.gov.tr", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel tasarım ve görsellerle güncellendi.

23 Nisan'ın coşkusunu dijital ortama taşımayı hedefleyen site tasarımında, bayrama uygun renkler, çocuklara hitap eden görseller ve eğlenceli detaylar öne çıkarıldı.

Font ve grafik unsurların da güncellenmesiyle, çocuklar başta olmak üzere tüm kullanıcılara ilgi çekici bir dijital deneyim sunulması amaçlandı.