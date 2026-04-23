Çankırı, Karabük, Bolu ve Çorum'un yüksek kesimlerine kar yağdı Çankırı, Karabük, Bolu ve Çorum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayının sonlarında kar etkili oluyor.

Bölgede gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş, Orta ve Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde kara dönüştü.

Etkili olan kar yağışı sonrası Orta ilçesi beyaza bürünürken, Yapraklı, Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar aralıklarla sürüyor.

Fotoğraf : Mehmet Demirci/AA

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kent genelinde görülen yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Karabük'ü İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampaları mevkisinde de kar yağdı.

Bolu

Köroğlu Dağları'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Fotoğraf : Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı da yağışın ardından beyaza büründü.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, sise rağmen piknik yapıp göl çevresinde yürüdü.

Çorum



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece boyu devam etti. Yağış, sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde görüldü.

Kentteki yüksek kesimler ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Çorum-Sungurlu ve Çorum-Osmancık kara yolunun bazı bölgelerinde yolun çevresi karla kaplandı.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenmesi planlanan bazı etkinlikler, yağış nedeniyle yarına ertelendi.