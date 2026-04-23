Askeri gemiler ziyarete açıldı

Onur Çadır, Sabri Kesen, Ali Ballı,Mustafa Kurt,Gökhan Güçüklüoğlu
23 Nisan 2026•Güncelleme: 23 Nisan 2026
Marmaris Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG Tufan gemisini aileler çocuklarıyla ziyaret etti.
Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.
Bodrum'da Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Sahil Güvenlik TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.
Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemiyi incelerken askeri personelden gemi hakkında detaylı bilgi aldı.
Fethiye'de Kılıç sınıfı hücumbot TCG Zıpkın, Fethiye Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.
Sahil Güvenlik TCSG-65 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.
Aileler çocuklarına, bazı okullar da gruplar halinde öğrencilerine askeri gemileri gezdirdi.
Antalya
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bora hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.
İlçedeki kutlamalar kapsamında TCG Bora, Alanya Limanı'na yanaştırıldı.
Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Askeri gemiyi yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.
Gemide görevli personel, ziyaretçilere TCG Bora'nın özellikleri hakkında bilgi verdi.
Sinop
Sinop Limanı'nda bulunan iskeleye demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri TCSG-Dost ve TCG Kilimli, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
Burada Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel tarafından, vatandaşlara gemiler hakkında bilgi verildi.
Gemilerin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.