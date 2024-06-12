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Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek, Sabri Kesen  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AA muhabirine, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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