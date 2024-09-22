Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde, saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana gelen depremin 8,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.