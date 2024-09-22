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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merve Yıldızalp  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nin açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 150 kilometre mesafede meydana gelen depremin 8,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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