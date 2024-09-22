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Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hakan Burak Altunöz  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

Araklı ilçesinde sağanak sonrasında derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından yapılan su tahliye işlemlerinin ardından balçıklar temizleniyor.

Ekipler, tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ise ikram araçlarıyla ilçelerde sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtıyor.

Öte yandan Arsin Belediyesi, ilçede meydana gelen taşkın ve heyelan sonrasında zarar gören tüm vatandaşların, Arsin Hükümet Konağı'nda oluşturulan AFAD Başvuru Bürosu'na başvuru yapabileceklerini duyurdu.

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Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

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