Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,580.80
BTC/USDT
62,757.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Şarkıcı Metin Arolat için İstanbul'da cenaze namazı kılındı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Aksa Şehitleri Hastanesi, birkaç gün içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyardı

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sahte işlemlere karşı uyarı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı

Kastamonu, Sinop ve Samsun için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet